Alvino: “De Laurentiis non è un irresponsabile” (Di giovedì 10 settembre 2020) Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha commentato così la condotta di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al coronavirus nella giornata dell’assemblea di Lega. Solo chi non lo conosce può pensare che sia un irresponsabile, è una persona molto attenta su questo tema. Ha già avuto qualche problema, superato brillantemente e ha 72 anni. Non aveva la febbre quando è andato a Milano, i sei controlli avuti davano tutti meno di 37.5°: il primo l’ha avuto a Capodichino, poi a Linate, poi all’Hilton per l’assemblea all’andata e all’uscita, quindi di nuovo a Linate e Capodichino una volta atterrato. L'articolo Alvino: “De Laurentiis non è un irresponsabile” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

