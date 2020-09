Vaccino, AstraZeneca sospende test di fase 3: "Reazione anomala su un partecipante" (Di mercoledì 9 settembre 2020) I test clinici per il Vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'azienda farmaceutica AstraZeneca e dall'Università di Oxford sono stati sospesi a seguito di una "sospetta Reazione avversa" di un partecipante. È accaduto nel Regno Unito. AstraZeneca cerca di limitare la portata della notizia parlando di una pausa "di routine" nel caso di "una malattia inspiegabile" ma il titolo del colosso farmaceutico va giù a Wall Street del 6%.Dopo gli esiti incoraggianti dei test di fase 1 e fase 2 effettuati sul Vaccino di Università di Oxford-AstraZeneca, i test di fase 3 sono l'ultimo delicato passaggio prima di poter considerare il ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Corriere : Era il vaccino sul quale puntava l’Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020 - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - valer_morghulis : Questi eventi accadono in una sperimentazione, al fine di valutare sicurezza ed efficacia di un vaccino o di qualsi… - Arturomarsu : RT @manginobrioches: Lo stop di #AstraZeneca alla sperimentazione del #vaccinoCovid è una cattiva e una buona notizia assieme. Cattiva perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al p ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - Avvio contrastato per le Borse europee: tra gli investitori continua a prevalere la cautela dopo lo stop alla sperimentazione del vaccino anti Covid d ...