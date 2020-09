Tesoro, collocati 7 miliardi di BOT a 12 mesi (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Tesoro ha piazzato stamattina l’intero importo di 7 miliardi di BOT annuali. L’asta ha incontrato una domanda di 12,9 miliardi, pari ad un rapporto di copertura di 1,84. Il rendimento è sceso a -0,225%, in calo rispetto al -0,192% della precedente asta. Leggi su quifinanza

Il Tesoro colloca un BTp ventennale attraverso un gruppo di banche ed è subito boom di richieste da parte degli investitori. In fin dei conti in una situazione di emergenza pandemica e di incertezza c ...

