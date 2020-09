Supercoppa europea: stadio Budapest aperto per il 30% (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - Il Bayern Monaco, vincitore della Champions, affronterà il Siviglia, vincitore dell'Europa League, il 24 settembre alle 21 sul terreno della Puskas Arena di Budapest, nella ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il Bayern Monaco, vincitore della Champions, affronterà il Siviglia, vincitore dell'Europa League, il 24 settembre alle 21 sul terreno della Puskas Arena di Budapest, nella fin ...

Da Ancelotti a Baggio, così Zaniolo può vincere la sfortuna

Il bello del calcio e non il brutto. Nicolò Zaniolo ha chiuso a braccia alzate sotto il traguardo, lo scorso 1° agosto, il campionato della pandemia. Galoppata coast to coast e assist per Perotti. E F ...

