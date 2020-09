Sinisa Mihajlovic replica alle accuse: “Il Covid? Sono stato sfigato. Il resto sono tutte cazz**e, tutta invidia” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Non sono stato io a riaprire il Paese e non ho fatto nulla di sbagliato o contro le regole. sono stato sfigato. Mi sono controllato, sono risultato positivo, ho fatto la quarantena, l’ ho superato. Il resto è solo moralismo da quattro soldi. Dare sempre colpa al lupo, fa comodo alle pecore”. Sinisa Mihajlovic non ci sta e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport replica a tutte le accuse che gli sono state mosse negli ultimi giorni sul fatto che sia stato poco attento durante le sue vacanze in Sardegna ... Leggi su ilfattoquotidiano

