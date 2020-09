Polpettine di zucchine e carne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le sono un piatto veramente delizioso, un secondo o un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 zucchine grandi (370 g)125 g di macinato di suino125 g di macinato di bovino1 uovo40 g di parmigiano grattugiatoSale fino q.b.4-5 cucchiai di pangrattatoOlio per friggere q.b.Iniziamo la preparazione delle lavando le zucchine e tagliando le due estremità, poi grattugiate e mettete in un canovaccio asciutto e pulito per strizzarle e rimuovere l’acqua di vegetazione. Poi trasferite le zucchine in un contenitore e aggiungete il macinato, il sale, l’uovo ed iniziate ad impastare con una forchetta. Impastate le fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo ... Leggi su termometropolitico

