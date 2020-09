Pisa, niente asilo nido per i figli dei medici: la reazione dei genitori (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un asilo nido di Pisa ha rifiutato l’ingresso dei figli del personale sanitario. Il motivo della decisione. È successo a Pisa. Qui un asilo nido comunale ha chiuso le porte ai figli del personale sanitario. Dunque, i figli di medici, infermieri e operatori sanitari, ossia gente che è a stretto contatto con pazienti affetti da Covid-19, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Pisa niente Pisa, Toscana e recovery fund. Filippeschi: "Assenza di progetti Lega è emergenza" gonews Pisa, "L'asilo comunale nega l'ingresso ai figli di lavora nei reparti Covid". La smentita del sindaco

"Niente asili nido per i figli dei medici": caos a Pisa

