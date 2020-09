Piemonte, i genitori dovranno annotare la temperatura dei bambini sul diario di scuola (Di mercoledì 9 settembre 2020) La temperatura degli alunni segnata sul diario, o su un apposito modulo ogni mattina e poi al docente il compito di controllarla: lo prevede l’ordinanza regionale che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha stilato in vista del 14 settembre, giorno in cui riaprono le scuole. Il documento “raccomanda” agli istituti di misurare la febbre prima dell’ingresso: se non fosse possibile, il personale scolastico dovrà ritirare la certificazione compilata al mattino dalle famiglie, così da dimostrare che il figlio sta bene. La misura è obbligatoria perché “un bimbo a scuola con la febbre – sottolinea il governatore – è un rischio enorme, per lui, per gli altri bambini e per tutto il personale. E questo non lo possiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Piemonte, i genitori dovranno annotare la temperatura dei bambini sul diario di scuola - CorriereAlbaBra : In Piemonte le famiglie avranno l'obbligo di segnare sul diario, o su appositi moduli, la temperatura dei figli che… - DarioPanzac89 : RT @PDPiemonte: Condivido questa lettera indirizzata alla Regione Piemonte. @chiaragribaudo: Le ragazze e i ragazzi con disabilità hanno so… - chiaragribaudo : RT @PDPiemonte: Condivido questa lettera indirizzata alla Regione Piemonte. @chiaragribaudo: Le ragazze e i ragazzi con disabilità hanno so… - PDPiemonte : Condivido questa lettera indirizzata alla Regione Piemonte. @chiaragribaudo: Le ragazze e i ragazzi con disabilità… -