Nero A Metà torna su Rai 1, le anticipazioni delle prime due puntate della seconda stagione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nero A Metà la seconda stagione su Rai 1 da giovedì 10 settembre Arriva su Rai 1 da giovedì 10 settembre la seconda stagione di Nero A Metà, attesa dal pubblico dal 2018, rallentata dalla pandemia nei mesi scorsi durante i quali abbiamo potuto vedere in replica la prima stagione. Da stasera su Rai 1 e in streaming su Rai Play arrivano 12 nuovi episodi divisi su 6 giovedì della fiction con Claudio Amendola distribuita nel resto del mondo su Netflix, prodotta da Rai Fiction con Cattleya. New Entry di stagione è Nicole Grimaudo alle prese subito con un importante lutto personale. La trama Nella seconda stagione di Nero a Metà il rapporto tra ... Leggi su dituttounpop

