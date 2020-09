Mediaset, primo semestre 2020: fatturato in calo, pesa il lockdown (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mediaset Mediaset non vede “nessun’altra strategia” se non un “consolidamento europeo“. Lo ha ribadito il direttore finanziario del gruppo, Marco Giordani, durante la conference call con gli analisti finanziari sui risultati del primo semestre 2020. Nonostante i ricorsi giudiziari di Vivendi abbiano di fatto stoppato il progetto Mfe-MediaForEurope, il top manager ha ribadito l’intenzione di dialogare con i francesi, con i quali peraltro è aperto un altro contenzioso per il mancato acquisto di Premium. Situazione ingarbugliata insomma. Nonostante le difficoltà, le interlocuzioni tra i due gruppi sarebbero ripartite. Mediaset, del resto, intende evitare ogni immobilismo e guarda con attenzione a tutti gli scenari possibili. Al riguardo, ... Leggi su davidemaggio

