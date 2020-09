“Io ti maledico”, ecco il video dell’aggressione a Salvini: la donna lo strattona mentre viene allontanata dalla scorta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una giovane donna di origine congolese si avvicina a Matteo Salvini mentre cammina per le strade di Pontassieve attorniato da supporter e sicurezza. A tu per tu con il leader leghista lo prende per la camicia e gli urla in faccia “Io ti maledico” puntandogli il dito. Immediato l’intervento della scorta di Salvini che allontana la donna. In quel frangente Salvini viene strattonato. Il tutto dura meno di dieci secondi. L'articolo “Io ti maledico”, ecco il video dell’aggressione a Salvini: la donna lo strattona mentre viene allontanata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

MoonLuchy : Volevo dire che io maledico la sciura. Perché mi fa schifo CHIUNQUE usi la forza. VIDEO | “Io ti maledico”: Matteo… - david110814023 : RT @firmina55: @GiancarloDeRisi Io maledico loro e chi ha permesso questo, sono trattati meglio degli Italiani questi stronzi. - firmina55 : @GiancarloDeRisi Io maledico loro e chi ha permesso questo, sono trattati meglio degli Italiani questi stronzi. - cinziaspoletini : RT @MissEnzuccia: Io maledico l’africana che ha aggredita #matteosalvini #fascistiRossi - MissEnzuccia : Io maledico l’africana che ha aggredita #matteosalvini #fascistiRossi -

