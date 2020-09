Il Paradiso delle signore trama 10 settembre: Luciano scopre l’inganno di Clelia e Silvia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel corso della puntata di giovedì 10 settembre del Paradiso delle signore vedremo che il segreto di Clelia e Silvia in merito all’intervento di Federico verrà scoperto da Luciano. Riccardo, invece, avrà una brillante idea per cercare di avvicinare Angela a suo figlio, ma la famiglia adottiva del piccolo Matteo si dirà contraria. Non mancheranno piccoli imprevisti durante la festa del Primo Maggio a cui i membri del grande magazzino stanno lavorando con grande passione e interesse. Inoltre, cosa accadrà tra Federico e Roberta? Il ragazzo sembra deciso a riconquistarla, riuscirà nel suo intento? Luciano scopre il piano di Clelia e Silvia Al ... Leggi su kontrokultura

UnioneSarda : #Sardegna - Enrica Pintore, l'attrice di #Ottana protagonista del 'Paradiso delle Signore' - CrovellaAntonio : @DocThomas @MassimoMatteu @GianricoCarof Secondo, la mia visione errata le indagini sono ancora in corso sarebbe op… - Gio79803890 : @AgostinoCannel2 @MasterAb88 Nel weekend il rischio che venga superato dal paradiso delle signore e altissimo.... - EnzoQuareEQ7 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Che schifezza, non ci sono parole, se scoperchiano il mondo del social e delle coop… - zazoomblog : Ascolti tv 8 settembre: Barbara d’Urso torna a vincere cresce Il Paradiso delle Signore - #Ascolti #settembre:… -