Genoa-Carpi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le informazioni e come vedere Genoa-Carpi, Amichevole che si svolgerà allo stadio Marassi. Prima uscita stagionale per il Grifone in vista della ripartenza della Serie A prevista per il prossimo 19 settembre. La formazione emiliana ha concluso l’ultimo campionato di Serie C Carpi al terzo posto in classifica, ottenendo in seguito la qualificazione ai playoff di categoria. Calcio d’avvio alle ore 15:00 di mercoledì 9 settembre. Non è prevista la diretta tv. Tuttavia, sarà sicuramente possibile seguire la cronaca testuale del match attraverso i canali social dei due club interessati. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti su questo match. SEGUI QUI IL LIVE Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Genoa-Carpi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming dell'amichevole di Marassi - IlMostardino : #CoppaItalia: per il #Carpi c'è il #Casarano. Domani #amichevole contro il #Genoa - 1canalesport : Carpi e Carrarese, il Genoa targato Maran è sotto esame - primocanale : Carpi e Carrarese, il Genoa targato Maran è sotto esame - annettaverdeal : RT @GenoaCFC: ?? Segui le amichevoli con Carpi (mercoledì) e Carrarese (giovedì) in diretta su Genoa Channel. Entrambe con calcio di inizio… -