Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi con quasi gli stessi tamponi: +218 (ieri 271). Aumentano i decessi: +3 (ieri +2) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreIl bollettino del 9 settembre I dati di oggi sul Coronavirus in Lombardia sono pressoché in linea con quelli dei giorni precedenti. Mentre ieri il numero di nuovi contagi era +271 a fronte di circa +20.781 tamponi in più, oggi sono +218 con +21.368 tamponi. Sono invece 3 i decessi (ieri erano 2). Aumentano i guariti e i dimessi: oggi sono +112, ma meno rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 158. Milano rimane la provincia con il numero di nuovi casi più alto: +88 di cui +50 in Milano città. È ... Leggi su open.online

