Coronavirus, il tormentone che diverte i web dementi (Di mercoledì 9 settembre 2020) "Buongiorno da Mondello: non ce n'è Coviddi , non ce n'è". Anche se non ve ne siete accorti è questa la frase dell'estate 2020 che passerà alla storia. L'ha pronunciata una signora siciliana in ... Leggi su quotidiano

Angela Chianello, quella di “non ce n’è Coviddi”, è diventata un’influencer

È il 2020, un anno molto strano per diversi motivi, per cui è solo naturale che il vero tormentone dell’estate invece che essere questa o quella canzone pop sia una semplice frase, lapidaria. A pronun ...

