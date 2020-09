Cordaz: «Crotone fa crescere. Zenga? Si è fatto voler bene» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alex Cordaz ha parlato della promozione dei calabresi in Serie A: le dichiarazioni del portiere del Crotone Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della promozione dei calabresi in Serie A. PROMOZIONI – «Due storie diverse. La prima una favola a lieto fine, la seconda una cosa programmata, il raggiungimento di un obiettivo». Crotone – «È una terra che fa crescere bene le piante. Permette di esprimerti al meglio. Il club cercava una guida, io cercavo una terra». Zenga – «Ha lasciato un grande ricordo da noi, si è fatto volere bene. È stato un anno bellissimo che si è concluso ... Leggi su calcionews24

Doppia seduta quest'oggi per gli squali sul campo "Ampollino" di Villaggio Baffa nel ritiro di Trepidò che ospiterà Cordaz e compagni fino a domenica 13. Al mattino il menu dei rossoblù è stato il seg ...