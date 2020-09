Comune: per asili nido 1.543 educatrici in più rispetto a scorsi anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – In relazione alle informazioni riportate oggi da alcuni media, si precisa che gli allarmismi sollevati sono del tutto infondati. Cosi’ in una nota il Comune di Roma. Insieme al personale di ruolo, oggi anche 1.543 educatrici precarie hanno preso servizio nei nidi di Roma Capitale consentendo l’avvio dell’anno educativo con gli organici al completo, incluso l’organico potenziato. I contratti a tempo determinato sono stati assegnati da ogni Municipio ad ogni supplente, rispettando le indicazioni rese a marzo 2019 e riconfermate in questi giorni, mentre le irregolarita’ segnalate sono state immediatamente sanate. Anche a fronte di una ipotetica carenza pari a 300 unita’, non vi sarebbe alcun vuoto poiche’ si contano 1.543 educatrici in piu’ rispetto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Comune per Coronavirus, comune per comune i dati dei contagi in provincia di Varese all'8 settembre VareseNoi.it Scuola, a Ravenna interventi programmati per oltre 5 milioni di euro

Cantieri aperti quest'estate in 11 edifici scolastici del Comune di Ravenna per gli interventi già programmati di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria. Per le misure anti-covid investiti ...

Pescara, il comune apre il primo "sportello sordomuti" italia

Il serviio nascere per abbattere le barriere comunicative con la pubblica amministrazione. L'assessore Nicoletta Di Nisio: "Parte un progetto pilota che spero sarà imitato da tutti" ...

Cantieri aperti quest'estate in 11 edifici scolastici del Comune di Ravenna per gli interventi già programmati di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria. Per le misure anti-covid investiti ...Il serviio nascere per abbattere le barriere comunicative con la pubblica amministrazione. L'assessore Nicoletta Di Nisio: "Parte un progetto pilota che spero sarà imitato da tutti" ...