Chiara Ferragni abbatte un altro tabù e porta la salute mentale sui social (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stigma, pregiudizio, timore del giudizio altrui. Di salute mentale non si parla, o almeno non se ne parla abbastanza. I tabù sul tema sono ancora molti e molto può essere fatto per abbatterli, anche grazie al contributo dei social network. Lo dimostra Chiara Ferragni che, nelle storie di Instagram, ha raccontato di aver avuto un forte trauma legato alla perdita di una persona cara, evento risalente a un anno e mezzo fa che l’ha spinta a rivolgersi ad uno specialista. EMDR si chiama il trattamento al quale l’influencer si sta sottoponendo grazie all’aiuto di uno psichiatra: “Si tratta di una terapia che serve a posizionare il trauma in un’altra parte del cervello per cui si sente meno dolore nel ricordare”, spiega la ... Leggi su huffingtonpost

