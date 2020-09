Attacco di tosse per Macron in una scuola, la gaffe del presidente davanti agli studenti – Video (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreÈ scoppiata una polemica contro il presidente Francese Emmanuel Macron, dopo una visita in un liceo di Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, dove è stato colto da un Attacco di tosse mentre parlava con gli studenti. Macron ha tenuto il suo discorso indossando una mascherina bianca, ma a un certo punto la sua voce si è fatta rauca, ha cominciato a tossire, al punto da essere costretto a interrompersi. A fatica Macron ha chiuso un bicchiere d’acqua, si è fermato un momento per bere, ma quelle sorsate d’acqua non sono bastate a placare la tosse. Così Macron ha ripreso a tossire quando aveva ancora via la ... Leggi su open.online

raziel_scarlet : 'Si dai usciamo questa settimana' Oggi guardo chi segue quella di Mondello, c'è lui. Che faccio? Abbandono la nave… - AnnaCavazzoli : oggi sono a riunione con l'App3nd1no e sono agitatissima. Non ci scambieró neanche mezza parola ma di sicuro succed… - alexpope79 : @lastregaamelie Attacco di tosse ravvicinato - Blanchette_86 : @catlatorre Quanto vorrei esserci solamente per farmi venire un attacco di tosse o di starnuti in mezzo a loro! - Elleenne1 : @RobertoMerlino1 Sembra che sia stato colto da un attacco di tosse alla prostata -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco tosse Attacco di tosse per Macron in una scuola, la gaffe del presidente davanti agli studenti – Video Open La mascherina è troppo stretta: Macron ha un attacco di tosse

Ha iniziato a tossire senza riuscire a concludere il suo discorso rivolto agli studenti di un liceo dell'Auvergne. Piccolo incidente per il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron, in dif ...

Macron in visita colto da attacco di tosse

Emmanuel Macron, in visita ieri pomeriggio in un liceo di Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, è stato colto da un attacco di tosse mentre parlava agli studenti con la sua abituale mascherina b ...

Ha iniziato a tossire senza riuscire a concludere il suo discorso rivolto agli studenti di un liceo dell'Auvergne. Piccolo incidente per il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron, in dif ...Emmanuel Macron, in visita ieri pomeriggio in un liceo di Clermont-Ferrand, nel centro della Francia, è stato colto da un attacco di tosse mentre parlava agli studenti con la sua abituale mascherina b ...