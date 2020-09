Android 11: tutte le novità dell’ultima versione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arriva ufficialmente e in versione stabile Android 11, l’ultima release del robottino verde. Scopriamo insieme tutte le novità apportate quest’anno da Google Android 11 è finalmente ufficiale, approda così l’ultima versione del robottino verde su tutti – o quasi – gli smartphone Pixel. Quest’ultima release andrà a concentrarsi sulla privacy e su un generale affinamento della user experience, migliorando quindi tutto ciò che concerne l’intelligenza artificiale (AI) e più nello specifico il machine learning. Dunque, Google ha deciso di puntare tutto sulla semplicità e sull’immediatezza d’uso, proponendo soluzioni come le notifiche a bolle, la riorganizzazione del pannello notifiche e la gestione dei ... Leggi su tuttotek

