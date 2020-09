Xbox Series S è ufficiale! Design svelato e un prezzo incredibile per una console next-gen (Di martedì 8 settembre 2020) Lo dicevamo solo ieri, Xbox Series S è il segreto di Pulcinella e proprio oggi abbiamo finalmente l'annuncio ufficiale di Microsoft con tanto di prezzo e Design!Xbox Series S verrà venduta al prezzo di $299. Microsoft lo ha annunciato con un tweet attraverso il profilo ufficiale di Xbox e lo ha fatto con l'immagine ufficiale del Design e con una breve frase quanto meno di un certo impatto:"Performance next-gen nell'Xbox più piccola mai creata".Leggi altro... Leggi su eurogamer

gigibeltrame : Xbox Series S e X: rivelati form factor, prezzi e data di uscita #digilosofia - GamerClickit : Xbox Series S annunciata ufficialmente - theHighPhil : @Samp3re Direi più tragicomico... Comunque hanno fatto molto bene ad annunciare prima il prezzo di Series S, così p… - Multiplayerit : Xbox Series S: design e prezzo da un leak, Microsoft non saprebbe come commentare - Nextplayer_it : Rivelati i prezzi e datat di uscita di Xbox Series X e Xbox Series S -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Windows Central ha condiviso il prezzo e la data di uscita delle nuove console di nuova generazione Microsoft, quindi possiamo dare quasi come ufficiali entrambi i dati. Come potete vedere il prezzo è ...Microsoft rompe la marcatura a uomo con Sony e annuncia il prezzo ufficiale di una parte della sua offerta Next Gen: Series S. La console "depotenziata" uscirà sul mercato a 299 dollari. Purtroppo la ...