Vincenzo De Luca in visita nel quartier generale di “NetCom Group” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – visita nel pomeriggio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, accompagnato dal consigliere regionale Antonio Marciano, nel quartier generale di NetCom Group, l’azienda di ingegneria napoletana con sedi in tutta Italia ed anche un ufficio di rappresentanza a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni europee. Il governatore è stato accolto dal presidente e Ceo della società Domenico Lanzo che gli ha illustrato le attività ed i vari mercati di riferimento e la crescita in termini di fatturato e di personale del gruppo da lui guidato nonché delle acquisizioni di aziende al nord. De Luca si è intrattenuto con i vertici di NetCom Group, tra cui il vicepresidente Guido Cristofaro, ed ha potuto toccare ... Leggi su anteprima24

