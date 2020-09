UFFICIALE – Forestieri è un nuovo giocatore dell’Udinese: il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) L’Udinese ha chiuso per il ritorno di Fernando Forestieri: il fantasista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 Fernando Forestieri riabbraccia l’Udinese dopo una parentesi lunghissima, durata dieci anni: nel 2010-11 “El Topa” fu acquistato dai friulani, dove però non trovò mai spazio. Ora che ha trent’anni e il suo contratto con lo Sheffield Wednesday è scaduto, Fernando riparte proprio dalla Serie A comunicato – «Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in bianconero di Fernando Forestieri. Il fantasista italoargentino è il secondo acquisto di questa campagna trasferimenti ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Nelle ultime cinque stagioni, disputate con la maglia dello Sheffield Wednesday, ha segnato 40 ... Leggi su calcionews24

