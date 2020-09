Tennis, Us Open. Djokovic frena i tifosi critici verso la giudice: 'Siate gentili con lei' (Di martedì 8 settembre 2020) Novak Djokovic ha chiesto ai propri tifosi di 'essere gentili' e di 'dare supporto' alla giudice di linea da lui colpita durante la partita contro lo spagnolo Carreno Busta. 'Nulla di male' " Sui ... Leggi su gazzetta

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Gazzetta_it : Clamoroso agli #Us Open! #Djokovic squalificato. Ha colpito una giudice di linea - Eurosport_IT : Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria finale, lascia gli US Open per squalifica ? Qual è la vostra op… - jabbaTM : RT @MarcoSanavia1: Se il giudice di linea oltre a donna fosse stato anche, nera, lesbica e democrat, Djokovic sarebbe stato trasferito a Gu… - RaiSport : ?? #Tennis: agli #UsOpen #Berrettini saluta, si arrende a #Rublev Il romano cede in quattro set. Eliminato negli ott… -