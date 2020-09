Scuola, Mattarella: “La pandemia ha allargato il divario sociale e digitale” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “La Giornata internazionale, istituita dall’Unesco, e’ incentrata, quest’anno, sull’insegnamento e l’apprendimento nella crisi COVID-19, con particolare attenzione al ruolo degli educatori e al cambiamento delle pedagogie in una prospettiva di apprendimento permanente. La crisi che stiamo vivendo impone di dedicare attenzione al divario di conoscenze e di opportunita’, che rischia di accentuarsi proprio a causa dell’impatto della pandemia globale sui sistemi di istruzione e sulle dinamiche socio-economiche”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione. Leggi su dire

