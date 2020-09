Salerno, ecco “Corti in Largo”: cinema all’aperto nel centro storico (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Corti in Largo” è il titolo scelto per l’appuntamento che si terrà domani (mercoledì 9 settembre) a partire dalle 21 a Largo Montone nel centro storico di Salerno nell’ambito di “We Make City Festival Summer School”, la settimana dedicata alla rigenerazione urbana nel cuore della città. Una sera all’insegna dell’audiovisivo e frutto della collaborazione tra Linea d’Ombra Festival e il collettivo Blam. Attingendo dal corposo archivio di LdO, che quest’anno si appresta a vivere la sua 25esima edizione, domani sera alle 21 ai bambini sarà proposto un ciclo di cortometraggi che aprirà loro una finestra sul mondo dell’animazione. Attraverso la ... Leggi su anteprima24

