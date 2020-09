Ruggiero a Napoli con la benedizione di Berlusconi. Falanga e Cesa tra gli sponsor elettorali (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn campo a Napoli con la benedizione di Silvio Berlusconi: l’ex consigliere regionale Antonia Ruggiero, originaria di Avellino, prova a strappare una poltrona in Consiglio regionale nel collegio di Napoli. La Ruggiero è stata catapultata nella lista Udc-Caldoro Presidente con il via libera di Berlusconi. E proprio il cavaliere, prima del ricovero per il coronavirus, avrebbe sollecitato in una telefonata l’ex senatore napoletano Ciro Falanga (commissario regionale Udc) e il leader dell’Udc Lorenzo Cesa a far convergere il sostegno elettorale sulla Ruggiero. Sarà una sfida rosa a tre nel centrodestra: le altre due donne che si contendono il seggio in Forza ... Leggi su anteprima24

