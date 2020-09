Qualcosa di strano accade su Marte durante le eclissi (Di martedì 8 settembre 2020) Seppur molto più brevi delle eclissi terrestri, i passaggi di Fobos davanti al Sole, creano strani fenomeni su Marte. Gli effetti sono stati osservati dal sismometro a bordo del lander della NASA InSight. Leggi su aliveuniverse.today

borghi_claudio : Eppur qualcosa si muove. A loro interessa... #Nexus Lo strano caso dell’appalto da 45 milioni a una mini ditta - _traccia_di_te : RT @paperss2106: il percorso di martina mi è piaciuto perché sarebbe un po’ anche il nostro, se ci trovassimo lì. una cameretta, piccola, b… - cialtronix : RT @cialtronix: Lo 'strano' appalto sui banchi , ritirato goffamente dal Governo, nascondeva qualcosa ? #banchi #mentana #scuola #arcuri #c… - Gengiskan73 : @horusarcadia @MinutemanItaly @GenSangiuliano Che strano in Italia. Non si trova un presidente che conti qualcosa nemmeno quando lo paghi - caterinacorda1 : RT @borghi_claudio: Eppur qualcosa si muove. A loro interessa... #Nexus Lo strano caso dell’appalto da 45 milioni a una mini ditta https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa strano

Everyeye Tech

Non chiamatelo ritorno. Mama Said Knock You Out, il quarto album di LL Cool J, è uscito trent’anni fa, ma l’influenza di quelle rime e tecniche di produzione riecheggia ancora oggi. All’epoca, il disc ...Pensava di avere contratto il coronavirus, qualcosa per lei inaccettabile, al punto da farsi impossessare dal panico e lanciarsi dalla finestra di casa sua. Una maestra d’asilo di 45 anni e mamma di u ...