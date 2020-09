Porta a Porta torna stasera su Rai1: Lucia Azzolina ospite della prima puntata (Di martedì 8 settembre 2020) Bruno Vespa torna stasera su Rai1, alle 23:40, con la nuova stagione di Porta a Porta. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sarà ospite della prima puntata. Porta a Porta torna stasera su Rai1, alle 23:40, con la nuova stagione, che parte con un'ospite, Lucia Azzolina, attesissima alla prova del prossimo 14 settembre in quanto attuale ministro dell'Istruzione. Andrà in onda senza pubblico, almeno per il momento, ma Bruno Vespa ci ha tenuto a ripartire, pur in completa sicurezza, con ... Leggi su movieplayer

Quirinale : 77° anniversario della Difesa di #Roma, il Presidente #Mattarella si è recato a Porta San Paolo e al Parco della Re… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - CardRavasi : Passiamo troppo tempo a osservare una porta chiusa, lamentandoci. Non vediamo, così, le porte che altrove si stanno… - REstaCorporate : @borghi_claudio Si deduce che l’inconsistenza dell’ accusa dei banchi è tale che neanche la stampa sovranista ci ha… - Orwell1927 : @borghi_claudio ci hanno provato anche in Umbria .... gli è andata maluccio però con @Donatella_Tesei - ?? magari… -