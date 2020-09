Picchiata brutalmente dal compagno, non lo denuncia: “Gli voglio bene, mi fa stare a cuccia” (Di martedì 8 settembre 2020) Una ragazza Picchiata dal compagno ha deciso di non denunciarlo. Le ha rotto le costole e un dito della mano. La sua reazione è sconvolgente: “Ha bisogno di me” Fonte PixabayUna storia paradossale, quasi da non credere. Una ragazza di 28 anni del torinese ha deciso di non denunciare il compagno dopo essere stata Picchiata e aver riportato la rottura delle costole e di un dito della mano. Anzi, in parte lo ha anche difeso, screditando se stessa. Purtroppo è un meccanismo piuttosto comune in questi casi. Le donne vittime di queste angherie si sentono responsabili per ciò che hanno subito, senza pensare che la colpa è solo di coloro che compiono questi gesti inqualificabili. A trovarla in uno stato pietoso sono stati i ... Leggi su chenews

