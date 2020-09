Omicidio Khashoggi: 8 condanne in Arabia Saudita (Di martedì 8 settembre 2020) Sono passati due anni dall’Omicidio del giornalista Saudita Jamal Khashoggi, avvenuto al Consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Ieri, Riad ha condannato 8 persone. Ciò ha scatenato indignazione nella Comunità Internazionale, che ritiene non siano stati condannati i veri colpevoli. Omicidio di Jamal Khashoggi – cos’era successo Jamal Khashoggi era un giornalista Saudita auto-esiliato nel 2017 … Leggi su periodicodaily

