Napoli, idea Nandez per il centrocampo: c’è già l’accordo con il giocatore (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, nella serata di ieri Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato a cena Bentancur, agente tra gli altri di Nandez. Proprio il centrocampista del Cagliari è stato ovviamente l’oggetto del discorso tra i due. Il Napoli infatti sta seriamente pensando al calciatore uruguaiano per rinforzare il centrocampo, in particolar modo per sopperire … L'articolo Napoli, idea Nandez per il centrocampo: c’è già l’accordo con il giocatore Leggi su dailynews24

sscnapoli : E’ imbarazzante vedere come media, anche molto importanti, riportino la notizia che i giocatori del Napoli per fare… - juvemyheart : RT @AganKureAKAcSen: Ho ascoltato con queste orecchie e letto offese di ogni tipo nei confronti di sarri quando allenava il Napoli E ora me… - emascalzo : A #Napoli c’è Piazza Giacomo Matteotti. Non si può consentire che Salvini e la Lega cambino a piacimento nomi di st… - Gimelit : @napolista Non avevate idea di cosa scrivere, giusto? La prossima volta potete anche fare un articoletto di 30 righ… - AganKureAKAcSen : Ho ascoltato con queste orecchie e letto offese di ogni tipo nei confronti di sarri quando allenava il Napoli E ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli idea Napoli, idea Acerbi Calciomercato.com Napoli in Abruzzo: Gravina, straordinario veicolo promozione

La cosa straordinaria è quella idea progettuale e quello che il calcio ha una grande ... Gabriele Gravina, sul recente ritiro del Napoli in Abruzzo a Castel di Sangro (L'Aquila) dove Gravina fu ...

Foresteria, presentato a Napoli il libro del giornalista Dama

Foresteria [For Hysteria] è un romanzo di 237 pagine che racconta “l’ospitalità imbruttita”. Ovvero, tutto ciò che di torbido, esilarante, imbarazzante gira intorno al mondo delle case in affitto per ...

La cosa straordinaria è quella idea progettuale e quello che il calcio ha una grande ... Gabriele Gravina, sul recente ritiro del Napoli in Abruzzo a Castel di Sangro (L'Aquila) dove Gravina fu ...Foresteria [For Hysteria] è un romanzo di 237 pagine che racconta “l’ospitalità imbruttita”. Ovvero, tutto ciò che di torbido, esilarante, imbarazzante gira intorno al mondo delle case in affitto per ...