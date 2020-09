“Migranti? Non posso affondare i barchini” dice il ministro Luciana Lamorgese (Di martedì 8 settembre 2020) Dal Forum Ambrosetti il ministro dell’Interno Lamorgese fa chiarezza sugli sbarchi: “Non posso affondare i barchini”. E spiega il suo piano sulle migrazioni. “Parliamo sempre di bloccare di sbarchi… Non devono partire“. E’ questa, in sintesi, la posizione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul complicato tema della gestione delle migrazioni. Queste parole, pronunciate al … L'articolo “Migranti? Non posso affondare i barchini” dice il ministro Luciana Lamorgese proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

