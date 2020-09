"Mi ha rapita e violentata": Dj Franceschino finisce in carcere (Di martedì 8 settembre 2020) Tre giorni di botte, insulti, violenze: è questo l’incubo che ha vissuto una escort di 31 anni, segregata in una casa di Settebagni, alla periferia di Roma. Gli agenti del commissariato Vescovio hanno arrestato Dj Franceschino, all’anagrafe Francesco Cirioni, 39 anni, personaggio noto nella galassia della radiofonia romana per essere il proprietario dell’emittente Radio Zerosei. Rinchiuso a Regina Coeli, dovrà rispondere di accuse pesantissime: dallo spaccio di droga, al sequestro di persona, dalla violenza sessuale aggravata alla rapina. Stando a quanto ricostruito dalla pm Giulia Guccione, Cirioni aveva concordato con la escort tre giorni da passare insieme nel suo appartamento di Settebagni al costo di circa mille euro. Lì sarebbero iniziate le violenze, durate giorni. Temendo che raccontasse tutto, l’uomo le ... Leggi su huffingtonpost

