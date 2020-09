Malagò e la carezza a Zaniolo: “Tornerà più forte di prima, il suo infortunio ha colpito tutti” (Di martedì 8 settembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Rete Sport, si è soffermato sul brutto infortunio occorso a Nicolò Zaniolo durante il match di Nations League tra Olanda-Italia. Brutta tegola per la Roma e per la nazionale azzurra che saranno costretti a rinunciare al talento dell'ex Inter almeno per i prossimi 6 mesi. L'esito degli esami strumentali odierni ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore destro ed il calciatore giallorosso dovrà subire l'ennesimo intervento chirurgico a Villa Stuart."Il mio grande augurio a Zaniolo. È un patrimonio dell’intero Paese, un giocatore della Nazionale. A questa età non ci sono tanti casi di doppio infortunio in pochi mesi. Mando un grande abbraccio al ragazzo, è una ... Leggi su mediagol

