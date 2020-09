Il 14 settembre occhi al cielo: Luna e Venere si ‘abbracceranno’ in una delle più belle congiunzioni astrali (Di martedì 8 settembre 2020) Mancano pochi giorni ad una delle congiunzioni astrali più affascinanti e attese. Il 14 settembre 2020 Luna e Venere si congiungono in un connubio tanto luminoso da togliere il fiato. Di recente, il 15 agosto scorso, si era verificata un’altra congiunzione astrale tra il nostro satellite e il secondo pianeta del Sistema solare. Ancora prima, a marzo, il cielo aveva regalato un altro spettacolo unico, quando Luna e Venere si erano congiunti di sera, mentre entrambi si trovavano nella costellazione del Toro. Le congiunzioni astrali, visibili ad occhio nudo, sono meravigliose se viste con apposite strumentazioni, soprattutto in caso di condizioni avverse. Nei giorni ... Leggi su meteoweb.eu

Modica – I funerali dello psicologo modicano, Giovanni Blandino si terranno domani, mercoledì 9 settembre, alle ore 15, nella chiesa di San Giorgio a Modica. Il modicano è deceduto a 66 anni, colpito ...

Il TOHorror Fantastic Film Fest compie venti anni e li festeggia con un'edizione che non sarà giocata al ribasso. TOHFFF20 ci sarà e sarà in presenza con ospiti locali, importanti partner nazionali, i ...

