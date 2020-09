Covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 casi e 10 morti, contagi ancora in salita (Di martedì 8 settembre 2020) Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino della Protezione civile oggi si registrano 1.370 casi e 10 morti (ieri i casi erano 1.108). Covid, lo studio dello... Leggi su ilmessaggero

ComuneNapoli : Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi m… - capricorne_o : - baritoday : I nuovi contagi covid in Puglia salgono a 143: tre le persone decedute, oltre 3500 i tamponi effettuati… - AngelsalvadorZ : RT @ilmessaggeroit: #covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 contagi e 10 morti - ilmessaggeroit : #covid, il bollettino di oggi 8 settembre: 1.370 contagi e 10 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.005 (+30 rispetto ...Altri 218 contagiati in Campania, 35 in più di ieri con 1.165 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 4.262 test, dun ...