Choc Rebibbia: boss morde e stacca dito ad agente e lo ingoia (Di martedì 8 settembre 2020) . L’uomo avrebbe anche detto alle guardie per intimidirle:”Vi sgozzo come maiali” Con un morso ha staccato il dito a un agente e lo ha ingoiato. No, non è un film ma un episodio realmente accaduto a Rebibbia, dove un poliziotto ha perso un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

