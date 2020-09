Bielorussia, caccia al dissidente. E Lukashenko prova a coinvolgere la Russia (Di martedì 8 settembre 2020) Maria Kolesnikova, una delle più importanti oppositrici del regime, arrestata ufficialmente perché tentava di fuggire all'estero. In realtà si è rifiutata di esiliarsi in Ucraina Leggi su tg.la7

OraBx : RT @paoloigna1: IN BIELORUSSIA CONTINUA LA CACCIA AI DISSIDENTI - Maria Kolesnikova ”è in carcere a Minsk” - paoloigna1 : IN BIELORUSSIA CONTINUA LA CACCIA AI DISSIDENTI - Maria Kolesnikova ”è in carcere a Minsk” - Moky_1988 : #Bielorussia, il padre di #MariaKolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche altro espo… - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak htt… - SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: 'È in carcere a Minsk'. Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia caccia Bielorussia, caccia al dissidente. E Lukashenko prova a coinvolgere la Russia TG La7 Bielorussia, il padre di Maria Kolesnikova: "È in carcere a Minsk". Uomini mascherati portano via anche Maxime Znak

L’avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà, è stato prelevato stamattina da uomini mascherati. L’esp ...

Bombardieri strategici NATO simulano attacco aereo sulla Russia

“Bombardieri strategici della NATO effettuano voli regolari e simulano attacco sul territorio della Russia” ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Tre B-52H NATO sono decollati dalla b ...

L’avvocato Maxime Znak, uno dei due ultimi componenti del Consiglio di coordinamento dell’opposizione bielorussa ancora in patria e in libertà, è stato prelevato stamattina da uomini mascherati. L’esp ...“Bombardieri strategici della NATO effettuano voli regolari e simulano attacco sul territorio della Russia” ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Tre B-52H NATO sono decollati dalla b ...