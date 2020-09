Aulas gela il Barça: «Non abbiamo intenzione di cedere Depay» (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha risposto su Twitter ai tifosi che gli chiedevano informazioni sul futuro di Depay Jean-Michel Aulas, ha risposto su Twitter, ai tifosi che gli chiedevano informazioni sul futuro di Depay. «Vedere partire i nostri giocatori senza che imponiamo i nostri prezzi? È una scommessa che perderete. Perché pensate che abbiamo bisogno di liquidità? Non ci conoscete bene. Se Memphis poteva partire ad agosto, dovrebbe restare con noi per il 2020/21! Contrariamente a quanto ho letto non ci sono stati scambi col Barcellona. Non credo sia nell’interesse del Lione permettere al proprio capitano di partire dopo l’ultima stagione troncata dalla LFP». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

