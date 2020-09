Vincenzo De Luca indagato con l’accusa di aver favorito i suoi autisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Terremoto politico in Campania. Il quotidiano la Repubblica a pochi giorni dal voto per le regionali in Campania riporta che “Vincenzo De Luca è indagato in seguito agli accertamenti effettuati dalla Procura di Napoli dopo un incidente stradale provocato dalla sua auto tre anni fa. Le accuse per il governatore riguardano le ipotesi di reato di falso e truffa”. “De Luca – scrive il giornale – è stato convocato negli uffici del pubblico ministero per un interrogatorio in un periodo vicino al lockdown e ha risposto alle domande poste insieme al suo legale. L’indagine è condotta dalla pm Ida Frongillo, coordinata dall’aggiunto Vincenzo Piscitelli”. Un’indagine tenuta “segreta” e che ora irrompe in piena campagna ... Leggi su laprimapagina

