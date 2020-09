Semplicemente Matelica Doc (Di lunedì 7 settembre 2020) Avviato l’iter per il cambio di nome della denominazione marchigiana, che punta sul suo terroir per distinguersi nel novero delle produzioni a base Verdicchio. È di queste ore la notizia che l’Istituto Marchigiano Vini ha fatto richiesta al Mipaaf di modificare il nome della Denominazione ‘Verdicchio di Matelica’ in ‘Matelica’. L’obiettivo è quello di organizzare attorno alla Doc una comunicazione di territorio, risolvendo peraltro sul nascere gli eventuali problemi di protezione della Denominazione tutelata. Memore del recente dibattito che ha coinvolto il Cannonau, con i produttori sardi compatti contro l’eventuale utilizzo fuori regione del nome del loro vitigno più caratteristico, l’ente di tutela ha voluto svincolare la propria denominazione dal nome di un vitigno, legandola ... Leggi su vinonews24

Ultime Notizie dalla rete : Semplicemente Matelica EX JP, PRENDE POSIZIONE LA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI RadioGold.TV