Referendum, Zingaretti: 'Propongo il Sì, avanti con le riforme' (Di lunedì 7 settembre 2020) Al Referendum sul taglio dei parlamentari , il segretario del Pd, Nicola Zingaretti 'propone il ' Sì '' parlando alla direzione del partito. Al tempo stesso, però, respinge 'le motivazioni banali che ... Leggi su tgcom24.mediaset

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - borghi_claudio : Comunque Zingaretti che chiama Repubblica per richiamarli all'ordine e in pratica dirgli di smettere di parlare del… - Corriere : Zingaretti: «Sì al referendum. Il Pd starà al governo finché farà cose utili al Paese» - alkhimiyah : RT @FQLive: #ULTIMORA Referendum, Zingaretti: 'Propongo il Sì, continuare con le riforme' - StefanoDeloren1 : RT @PietroSalvatori: Al termine della direzione Pd saranno votati la relazione di Zingaretti (senza la parte sul referendum) e, separatamen… -