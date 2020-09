POCO X3 NFC ufficiale: display a 120 Hz e tanto altro a veramente “poco” (Di lunedì 7 settembre 2020) Con i 120 Hz e l'audio stereo sui 200 euro, l'obiettivo di POCO X3 è quello di ridare entusiasmo ai fan che avevano mal digerito POCO F2 Pro L'articolo POCO X3 NFC ufficiale: display a 120 Hz e tanto altro a veramente “POCO” proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

marcopietrolg : @xiaomiItalia lancia il POCOa X3 NFC, potente e per i gamers - CellulareMag : POCO X3 NFC: lo smartphone best buy (199 euro) che si pulisce da solo! - TuttoAndroid : POCO X3 NFC ufficiale: display a 120 Hz e tanto altro a veramente “poco” - guerz86 : POCO X3 NFC UFFICIALE a 199€ per le prime 24 ORE un PREZZO ASSURDO! - Digital_Day : Qui è quando Xiaomi, come un caterpillar, asfalta il mercato con i suoi prezzi assurdi -