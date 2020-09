Omicidio a Colleferro, Willy sognava di giocare con l'As Roma. Il messaggio della squadra: 'Il suo sogno spezzato' (Di lunedì 7 settembre 2020) ' sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma '. Così il team giallorosso ha voluto ricordare sui suoi canali social . Il 21enne era un tifoso della Roma e la società ha ... Leggi su leggo

Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - Corriere : La morte di Willy, dicono ora in questa cittadina di 22 mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di picchiator… - delucaGen88 : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… - Savelli_Antonio : RT @FedeAngeli: L'omicidio di Colleferro, la disperazione della madre di Willy. Straziante deve essere quel dolore. -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Colleferro

"È nato tutto per un litigio tra terzi all'interno del locale per dei like a una ragazza. Francesco stava discutendo con alcune persone e ha tirato un pugno in faccia a qualcuno. Dopodiché Mario gli è ...Si trovano nel carcere di Rebibbia i quattro ragazzi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte e nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalid ...