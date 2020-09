La Roma e Totti si ritrovano, a breve un incontro con Friedkin (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo 19 stagioni insieme Totti e la Roma si erano lasciati male, con quella famosa conferenza stampa fiume dell'ex capitano giallorosso. Una breve esperienza da dirigente culminata con l'addio a Pallotta, ma con la porticina sempre aperta per quella che è stato il club della sua vita.Totti TORNA ALLA Roma, PRESTO incontro CON Friedkincaption id="attachment 830112" align="alignnone" width="300" Totti (getty images)/captionLo scenario ora è piuttosto diverso. Pallotta ha ceduto a Friedkin la quota di maggioranza del club e gli obiettivi della nuova proprietà sembrano ambiziosi. Il primo passo però per il nuovo presidente è farsi affiancare da chi la Roma la conosce come le sue tasche. ... Leggi su itasportpress

