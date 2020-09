Ilicic torna a Bergamo: i tifosi dell’Atalanta riempiono città di striscioni per lui (Di lunedì 7 settembre 2020) A Zingonia è il giorno del ritorno di Josip Ilicic. Dopo i problemi dovuti alla depressione, con la partenza e il "ritiro" in famiglia in Slovenia, il trequartista dell'Atalanta dovrebbe tornare oggi a Bergamo e la città non si è fatta trovare impreparata. striscioni e grande accoglienza per il giocatore da sempre beniamino del mondo nerazzurro.Ilicic: Bergamo pronta a riabbracciarlocaption id="attachment 919923" align="alignnone" width="585" Atalanta Ilicic (getty images)/captionCome mostrano le immagini che stanno facendo il giro del web in questi minuti, Bergamo è pronta a riabbracciare Ilicic. Tutta la città è stata coperta di striscioni, foto e tanto altro in onore del ... Leggi su itasportpress

