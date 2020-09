Il delirio dell’Onu sul Covid-19: “Si è abbattuto su un mondo dominato dal patriarcato” (Di lunedì 7 settembre 2020) New York, 7 set – È mai possibile istituire un nesso tra il coronavirus e il patriarcato? Da oggi, a quanto pare, è possibile. E a sanzionarlo non sono le femministe di «Non una di meno», ma addirittura l’Onu. «La pandemia causata dal Covid-19 sta dimostrando ciò che tutti sappiamo: millenni di patriarcato hanno portato a un mondo dominato dagli uomini con una cultura dominata dagli uomini che danneggia tutti: donne, uomini, ragazze e ragazzi», si legge infatti sul profilo Twitter ufficiale delle Nazioni Unite. The #Covid19 pandemic is demonstrating what we all know: millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls & boys.



