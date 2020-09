Il culto della "mascolinità tossica" di Suburra (Di lunedì 7 settembre 2020) Ho cercato le parole giuste, ma trovarle è una impresa specialmente in un momento in cui la vittima è un ragazzo giovanissimo di 21 anni. Accade tutto in una notte a Colleferro, dimenticato comune della provincia di Roma che è stato sempre noto ahimè per le vicende dell’inquinamento della Valle del Sacco. Cosa accade quando le province vivono emarginate dal contesto sociale?Ecco come nascono e crescono i fratelli Bianchi, tra maschilismo narcisista, odio indiscriminato per chi nella semplicità della vita è felice, invidia sociale, ostentazione e il fascino per il volto del male. Per anni ci è stata propinata la spettacolarizzazione con film e serie tv delle criminalità organizzata di questo paese, attraverso Gomorra, Romanzo Criminale e Suburra con il mito ... Leggi su huffingtonpost

