Covid, lieve focolaio a Portici: 30 positivi in città (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Dopo il rientro dalle vacanze continuano a salire i casi di Covid a Napoli e provincia. Nelle ultime ore a Portici si registra un lieve focolaio, dopo la notizia di 30 cittadini positivi, quasi tutti di rientro dalle vacanze. Lo ha dichiarato il primo cittadino, Vincenzo Cuomo, nel corso di una diretta Facebook. Per la stragrande maggioranza degli ultimi casi registrati nel comune alle porte di Napoli Est si tratta di cittadini rientrati dalla Sardegna o dall’estero. Nel dettaglio 16 di questi rientravano dall’isola sarda, 2 dalla Spagna, uno dall’Inghilterra, uno dalla Croazia, uno dalla Grecia, 5 da Malta, mentre per gli ultimi 4 si tratta di contagiati locali. L'articolo Covid, ... Leggi su anteprima24

